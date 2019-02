Jogador do Levante detido por alegado caso de extorsão e ameaças

O defesa espanhol Toño Garcia foi preso esta sexta-feira, em Espanha, acusado de extorsão. Segundo a imprensa do país vizinho o jogador do Levante, de 29 anos, encontra-se no centro penitenciário de Teruel e deverá ficar detido sem possibilidade de fiança, até que se conclua o processo de instrução.O jornal 'As' escreve que o futebolista esteve em tribunal para prestar depoimento, mas viu o juiz incluí-lo entre os detidos. Ao todo foram presas 7 pessoas no âmbito desta investigação.Segundo fontes judiciais citadas pelo mesmo jornal, o juiz considerou haverem indícios suficientes sobre a implicação deste grupo de pessoas - onde se inclui o futebolista - em vários delitos: organização criminosa, extorsão, ameaças graves de morte, falsificação de documentos, usurpação de estado civil e branqueamento de capitais.O clube emitiu entretanto um comunicado, em que oferece "apoio ao jogador e à sua família" pois "desconhece-se as circunstâncias que levaram o juiz de instrução a adotar tal medida"."Pelo respeito que nos merece o futebolista neste momento tão difícil, por agora, e até que tenhamos mais notícias sobre os motivos da detenção, o clube não vai realizar mais declarações públicas", acrescenta o Levante.