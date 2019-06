Jogador do Maiorca admite: «Vou festejar com a minha mulher, que me tem preso pelos tomates»

O Maiorca subiu à primeira divisão espanhola e Lago Júnior, avançado marfinense de 28 anos, deixou umas declarações às rádios que têm causado polvorosa em Espanha.





"Vou celebrar com os meus companheiros e com a minha mulher, que me tem preso pelos tomates. Vai comigo para todo o lado. Faz-me uma marcação ao estilo Sergio Ramos [defesa central do Real Madrid], não deixa nem um centímetro", admitiu o jogador do Maiorca, citado pelo jornal Marca.A mulher, Fabiola, confirmou tudo. "Afirmativo. Não vou soltá-lo durante toda a época na LaLiga. Pode ir festejar com os companheiros, mas eu também vou."