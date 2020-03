Jogador do Real Madrid condenado a pagar multa de 105 mil euros

Marcelo foi esta quinta-feira condenado ao pagamento de uma multa de 105 mil euros. O caso remonta a 19 de dezembro, quando o jogador do Real Madrid foi mandado parar pela Guardia Civil por circular a 134 km/hora na estrada de acesso a Valdebebas, condomínio ao lado da Cidade Desportiva do Real Madrid, onde a velocidade máxima é de 120 km/hora. Presume-se que conduzia o Audi A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic que lhe foi dado no início de dezembro, fruto da parceria que a marca germânica mantém com o clube merengue.

Quando as autoridades policiais se preparavam para autuá-lo por excesso de velocidade, perceberem que o futebolista circulava sem carta de condução e, pior ainda, já tinha perdido todos os pontos por outras infracções.





, no último verão, ter-se-á recusado a realizar um teste de alcoolémia, tendo ficado inibido de conduzir naquele país por um ano.

Há alguns anos, também em Madrid, já tinha sido apanhado em excesso de velocidade, tendo pagado uma multa de 6 mil euros. No Brasil

Marcelo não é o primeiro atleta do Real Madrid a ser apanhado a conduzir fora da lei. Karim Benzema foi um dos heróis "apanhados" pela polícia espanhola nessas condições, mas é a história de James Rodríguez que é a mais divertida.

O médio colombiano entrou a toda a velocidade no condomínio de Valdebebas com os carros da Guardia Civil a persegui-lo. A desculpa dada pelo jogador foi hilariante: estava a fugir porque julgava que o iam raptar!