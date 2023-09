Jogador do Saragoça pede desculpa por gesto obsceno e garante: «Não era dirigido a ninguém»

Pouco depois de ter agarrado nos testículos após ter feito o 3-1 final a favor do Real Saragoça diante do Cartagena SAD, Víctor Mollejo retratou-se do gesto. Em declarações aos meios do clube espanhol, o avançado pediu desculpa e assegurou que o gesto não era dirigido a ninguém."É um gesto que evidentemente não corresponde à educação que tenho. Agora mais a frio, arrependo-me muito e oxalá pudesse tê-lo evitado. Não foi dirigido a ninguém. Não é uma desculpa, mas não foi nada significativo. Peço desculpa a todas as pessoas que se sentiram ofendidas", justificou Mollejo.Apesar de ter pedido desculpa, algo que pode servir como atenuante, o jogador espanhol será denunciado pelo seu gesto ao Comité de Competições da prova.