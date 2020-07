Jogador do Sevilha testa positivo à Covid-19 e vai falhar Liga Europa

O Sevilha anunciou esta quarta-feira a existência de um caso positivo de Covid-19 no plantel resultado dos testes de domingo aos jogadores, equipa técnica e restante staff.





A identidade da pessoa não foi revelada e o clube informa que este está "assintomático, com um bom estado de saúde e isolado na sua casa". O emblema sevilhano garante que contactou as autoridades desportivas e sanitárias competentes, que suspendeu todos treinos de forma preventiva e realizou a desinfeção das superfícies de todas as instalações, conforme expressamente pedido pelo protocolo.Desde o conhecimento deste caso positivo foram já realizados novos testes, com todos os resultados negativos. Os resultados das provas desta quarta-feira serão conhecidas amanhã.Os dirigentes do Sevilha prevêm o regresso aos treinos esta quinta-feira à tarde, com as devidas medidas de segurança, caso todos os testes voltem a dar negativo.O jogador em causa terá de passar por um período de quarentena (14 dias), o que automaticamente o afasta do próximo encontro, a contar para a Liga Europa, frente à Roma de Paulo Fonseca, dia 6 de Agosto.