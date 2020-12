Jogador do Tenerife foi expulso aos 12 segundos e adversário mostrou marcas deixadas no... rabo

O jogo entre Oviedo e Tenerife, da Segunda Divisão espanhola, ainda mal tinha começado e já o conjunto visitante estava em apuros. Tudo por causa de uma violenta entrada de Carlos Pomares sobre Juanjo Nieto. O árbitro assinalou logo a falta, ao cabo de apenas 12 segundos, e não teve dúvidas em mostrar o cartão vermelho ao infrator alguns instantes depois.





A situação motivou naturalmente muito impacto nas redes sociais, com os adeptos de um lado a defenderem o seu jogador e os do outro a fazerem o oposto. Farto das dúvidas, o jogador do Oviedo decidiu sentenciar a questão, partilhando nas redes sociais uma foto na qual são bem visíveis as marcas da entrada no seu... rabo. Se a moda pega...No final, refira-se, o Oviedo aproveitou a vantagem numérica e venceu por 4-2.