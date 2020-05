Jogador do Valladolid 'explode': «Eu a treinar cheio de cuidados e vocês a beberem nas ruas»

Tal como em Portugal, Espanha começa a dar passos rumo a uma nova normalidade, com algumas medidas de restrição a serem aos poucos levantadas. Ainda assim, a situação não está a ser respeitada por todos, com muita gente nas ruas a viver como se tudo fosse como dantes. Agastado com isso mesmo, Pedro Porro, do Valladolid, deixou uma dura mensagem nas redes sociais na qual adverte que, se continuarem assim, Espanha voltará em breve a ficar novamente fechada em casa.





"Continuem a fazer parvoíces... Olhem para as vossas famílias e por todos! Dão-vos um dedo e querem logo o braço todo. Está nas vossas mãos a possibilidade de voltarmos atrás e ficarmos mais dois meses fechados em casa. Mas bem, cada um é livro de fazer o que quer. Mas depois não chorem. Eu vou treinar todos os dias com um respeito incrível, para que vocês andem aí de garrafa na mão e a fazer festas, quando a hora é de estar mais unidos do que nunca. Isso não impede que possam beber uma cerveja, mas com máscara, luvas e a distância que o governo impôs. Um pouco de responsabilidade", escreveu o jogador, claramente agastado com o que vê nas ruas.