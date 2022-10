Jogador do Villarreal expulso por mostrar camisola de homenagem a ex-dirigente que morreu esta semana

O Alex Baena marcou e foi expulso por levantar a camisola nos festejos #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/8Wtw0zqs6E — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 23, 2022

José Manuel Llaneza morreu na quinta-feira, aos 74 anos, ele que foi o grande obreiro por todo o sucesso do Villarreal, que nas últimas décadas passou a coabitar entre os grandes do futebol espanhol.Este domingo, em jogo da 11ª jornada da Liga espanhola, Alex Baena marcou o golo do empate (1-1) ante o Almería, à passagem do minuto 56, e homenageou o falecido vice-presidente do submarino amarelo. Ao marcar, levantou a camisola de jogo, colocando-a atrás da cabeça, para mostrar uma outra que dizia "Obrigado por tudo". Ainda assim, o árbitro não foi condescendente e acabou por mostrar a segunda cartolina amarela a Baena, deixando o futebolista indignado com a situação, tal como os adeptos.