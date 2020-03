Jogador do Valladolid quis fazer compras a 15 quilómetros de casa e acabou multado

Em Espanha a regra é clara: as saídas de casa só podem ser para algo essencial e sempre tentando reduzir ao máximo a distância e duração da deslocação. Quer isto dizer que, se houver um supermercado na zona, é esse que deve ser utilizado e não um outro que esteja, imaginemos, a um quilómetro. Quem não a cumprir será alvo da polícia, com multas que começam nos 600 euros.





Um dos mais recentes multados foi o lateral Pedro Porro, do Valladolid, que esta segunda-feira decidiu deixar a sua casa em Boecillo para se deslocar ao centro da cidade, a 15 quilómetros, para fazer as suas compras para casa. Porro até podia ter dado como desculpa o facto de na sua zona de habitação não existirem supermercados, mas a verdade é que não era esse o caso.A situação foi reportada pelo próprio jogador nas redes sociais, numa publicação entretanto apagada na qual o jogador deixa críticas à forma como foi tratado pelas autoridades, ainda que assuma que fez algo que não devia."Acabei de sair para comprar coisas para casa e multaram-me porque fui desde a minha casa até ao centro de Valladolid. Vivo numa aldeia muito pequenina. E parece-me muito bem que me multem se não estou a cumprir o que o Governo diz, mas uma coisa não apaga a outra. Eu apenas fui fazer compras e acabaram por me multar. Para além disso, estou muito chateado pela forma como falam algumas pessoas, pois são mal educadas. Só peço que todos sejam tratados de igual forma, pois com respeito chega-se a muitos lados", escreveu o jovem."Mas parece que alguns não sabem o que é isso. Ponho isto para que saibam que, mesmo que precisem de alguma coisa, devem ficar em casa, pois a situação está feia. Só peço que me respeitem, a multa para mim é o menos. Mas não vou permitir que me faltem ao respeito ao perguntarem 'que c...' fazia ali se sou de Don Benito, em Badajoz. Primeiro diz-me as coisas bem. Depois percebe que ia às compras e multas-me. Fizeram tudo ao contrário, volto a repetir, faltando-me ao respeito. E aos que saem sem motivos acabam por não multar", acrescentou.