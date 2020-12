Jogador espanhol de 23 anos morre após sair do treino de moto

Gerard Martín, jogador/treinador em Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) morreu na noite da terça-feira num acidente. Tinha 23 anos.





Gerard Martín deixou as instalações do clube de moto, como era habitual, e poucos metros depois despistou-se. As causas do acidente ainda não foram apuradas."A perda de alguém muito querido é sempre dura, mais ainda quando é um jovem cheio de energia, com um projeto de vida e com muitos sonhos. Querido por todos, carinhoso, bom companheiro e uma excelente pessoa. Sempre disposto a ajudar e com um sorriso no rosto", lamentou o clube catalão no Facebook.