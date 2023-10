Jogador israelita do Granada alvo de denúncia por alegados "crimes de ódio"

O jogador israelita Shon Weissmann foi denunciado às autoridades espanholas por alegados "crimes de ódio" sobre o conflito entre Israel e o Hamas.O avançado do Granada comentou um vídeo na rede social ‘X’ no qual se via militares com armas apontadas a terroristas palestinianos, com a pergunta "porque não lhe dispara para a cabeça?". O comentário foi apagado, mas um grupo de palestinianos em Granada fez queixa no Ministério Público.