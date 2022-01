Jogador que ia lado de Gonzalo Plata no momento do acidente acaba despedido

Vicente Jaime, jogador equatoriano que seguia como passageiro no carro de Gonzalo Plata aquando do acidente em que o jovem do Sporting se viu envolvido recentemente , foi esta segunda-feira despedido do Independiente del Valle, anunciou o diretor para o futebol do clube de Sangolquí. De acordo com Roberto Arroyo, esta decisão serve essencialmente para fazer Jaime um exemplo... a não seguir."Conversei pessoalmente com ele e terminámos a relação que tínhamos. Ele entendeu a gravidade das suas ações. É uma mensagem que queremos deixar aos miúdos das camadas jovens", declarou Arroyo, em declaração ao Área Deportiva.Além de ficar sem clube, Vicente Jaime acabou também por ver a sua passagem pelo Numancia, onde estava à experiência, chegar ao fim sem sucesso e agora a sua carreira acaba por ficar num ponto de incógnita. Isto aos 20 anos...Lembre-se que Gonzalo Plata foi inicialmente afastado da equipa principal do Valladolid, mas acabou reintegrado e até já se destacou em alguns jogos disputados desde então. Na altura, segundo revelou o diretor desportivo dos espanhóis, houve conversas com o Sporting sobre a situação do jovem jogador, mas tudo terá ficado solucionado.