Jogadora do Atlético Madrid responde a médio do Ibiza: «A ti nunca te vão mandar lavar pratos»

Virginia Torrecilla, jogadora do Atlético Madrid, partilhou um vídeo nas redes sociais mostrando aos "machões" que as mulheres podem marcar golos aos homens, mas Javi Lara, jogador do Ibiza, não tardou a responder, dizendo-lhe que o comentário era inoportuno, uma vez que as regras do jogo são iguais.









Mas ele continuou. "O futebol engloba muitas coisas, boas e más, não se pode controlar. Um jogador da primeira ou da segunda divisão pode ser insultado por 10 mil pessoas num estádio e não pode fazer nada em relação a isso. Há que continuar a desfrutar da profissão e fazer ouvidos moucos."



A jogadora do Atlético Madrid insiste, todavia, que há diferenças. "Javi, a ti insultam-se pela forma como jogas. A nós por querermos jogar. Entendes a diferença? Façamos o que façamos, nunca o fazemos bem! Se o golo é de meio-campo é porque a guarda-redes é má, como marquei ao meu amigo, dizem que tem 1,20 metros, que não estava lá ninguém... Só falta dizerem que é manco."



"Não imagino um iluminado a publicar um tweet: vejam um remate, conseguem fazê-lo mulherzinhas? Acho que me apagavam a conta em um minuto! Por isso não entendo a questão dos 'machões', é vontade de gerar um debate. O futebol é de todos e de todas", escreveu o jogador.