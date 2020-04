Jogadores da Liga espanhola aceitam cortes salariais mas não tanto quanto a Liga propõe

Os jogadores que atuam em Espanha estão dispostos a ver o salário reduzido, no que falta jogar do campeonato, para ajudar a colmatar as perdas que a crise provocada pelo coronavírus irá gerar, mas não tanto como é pretendido pela La Liga.





Javier Tebas, presidente da entidade que regula o futebol espanhol, havia proposto ao Sindicato dos Jogadores que os salários destes deveriam cobrir entre 46 e 49 por cento das perdas que os clubes vierem a sofrer com a crise. Todavia, após o sindicato falar com os capitães de todas as equipas chegou-se a uma conclusão: há vontade de ajudar, mas esse valor é visto como demasiado alto.Ainda assim, de acordo com o relatado pelo jornal 'Marca' os jogadores garantem estar de boa fé e disponíveis para negociar, pois sabem que também eles vão ter de pagar um pouco desta crise, mas os valores propostos não são bem vistos. E até explicam o que os levam a considerar demasiado elevados. É que, os direitos televisivos serão pagos na íntegra aos clubes, aquela que é a principal fonte de receitas, pelo que defendem que tal seja suficiente para que os cortes nos seus salários sejam mais reduzidos.De acordo com os relatos que chegam do país vizinho há, no entanto, vontade de prosseguir as negociações entre as partes, para que se possa chegar a um entendimento.