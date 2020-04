Jogadores de futebol e basquetebol do Real Madrid aceitam baixar salário em 10 ou 20%

O Real Madrid anunciou esta quarta-feira ter chegado a acordo com os elementos que compõem os plantéis de futebol e basquetebol, com vista a uma redução salarial entre os 10 e os 20 por cento, que permitirá ao clube assegurar os postos de trabalho e respetivos ordenados dos demais funcionários do clube.





O acordo alcançado e anunciado no site oficial do clube merengue prevê que a redução seja de 10 por cento, caso as competições venham a ser reativadas e as épocas concluídas; e de 20 por cento se tal não se vier a concretizar.A 'Marca' prevê que este acordo permita aos responsáveis poupar entre 50 e 100 milhões de euros, o que, por sis só, deixa transparecer a dimensão da massa salarial do emblema espanhol.