Momento incrível: Real Madrid-Betis contou com dupla guarda de honra

Os jogadores de Real Madrid e Betis foram protagonistas de um assinalável momento de fair-play ao fazerem uma dupla guarda de honra, antes do início do jogo entre as duas equipas para a 38.ª jornada da Liga espanhola, no Santiago Bernabéu.Primeiro foram os jogadores do conjunto de Madrid a ladearem e baterem palmas aos do Betis, pela conquista da Taça do Rei, para depois serem os homens orientados por Manuel Pellegrini a repetir o gesto ao atual campeão espanhol.Veja o momento: