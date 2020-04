Jogadores do Athletic Bilbao aceitam baixar salários entre 6 e 17 por cento

A direção do Atlethic Bilbao chegou a acordo esta quarta-feira com os elementos que compõem o plantel principal para uma redução de salários, de seis por cento, caso as competições venham a ser reativadas e concluídas, e de 17 por cento, se tal não vier a acontecer. As negociações decorriam há já alguns dias, entre o presidente, Aitor Elizegi, o diretor-geral, Jon Berasategi, e os capitães da equipa basca.





O argumento apresentado pelos responsáveis foi a necessidade de assegurar os salários dos "restantes trabalhadores da entidade" e evitar o recurso ao lay-off, o que, como se sabe, acarreteria uma redução salarial ainda mais significativa.De referir que, à semelhança do que já sucedeu em muitos outros clubes da Liga espanhola, também os ordenados de diretores e administradores relacionados com a área do futebol profissional serão alvo de cortes significativos, embora a percentagem não tenha sido ainda divulgada.