Jogadores do Barcelona têm de cumprir quatro regras alimentares

Há uma série de regras alimentares que os jogadores do Barcelona têm de cumprir e por isso estas estão bem visíveis na Cidade Desportiva Joan Gamper, segundo avança a edição do jornal espanhol 'As' desta quarta-feira.





O objetivo é facilitar a vida dos jogadores para que estes assumam hábitos de alimentação saudável no seu dia a dia. As regras estão escritas em letras grandes e podem ser lidas nas paredes da sala de jantar da Cidade Desportiva Joan Gamper."O seu frigorífico diz muito sobre você, encha-a com boa comida!", é um dos conselhos. "Antes de um jogo, prepara o músculo/estômago com uma alimentação saudável", é a segunda regra a cumprir.A terceira regra refere: "O liquidificador sempre cheio de frutas e vegetais: é igual a energia, vitalidade e bons reflexos"."Seja a versão saudável de si mesmo", é o quarto conselho dado pelos nutricionistas do clube catalão, que tem ainda outra norma: estão proibidos de comer doces, salsichas e fritos industriais, pelo menos diariamente ou como rotina na dieta.