Jogadores do Tenerife furam protoloco anti-covid 19 e são apanhados em bar de alterne

Infelizmente, a história é mais comum do que seria suposto: desportistas apanhados a romper o protocolo anti-Covid 19. Desta feita, os 'personagens' chegam do Tenerife, da 2.ª liga espanhola: Alberto Jiménez e Javi Alonso foram apanhados na noite de sexta-feira numa ação policial a um bar de alterne em Santa Cruz de Tenerife.





Jiménez surge entre as 25 pessoas identificadas nas fotografias tiradas pela polícia, sem cumprir as normas sanitárias e distanciamentos necessários, furando as recomendações de restrição no número de contactos (e o recolhimento que o clube 'impõe'). A imprensa espanhola avançou igualmente que Javi Alonso estaria presente.O Tenerife já avançou com um processo interno sobre o caso "a fim de esclarecer os acontecimentos e apurar responsabilidades", como garantiu em comunicado, sublinhando que vai aplicar "com o máximo rigor" todos os protocolos e regulamentos disciplinares.