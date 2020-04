Jogadores do Villarreal aceitam redução de 20% nos salários

O Villarreal chegou esta quinta-feira a um acordo com os futebolistas do seu plantel para uma baixa de 20% nos respetivos salários, caso o campeonato não seja retomado, segundo fontes de ambas as partes citadas pela agência EFE.

Há algum tempo que o clube tinha anunciado que a sua ideia era esgotar todas as possibilidades para que o campeonato espanhol pudesse ser concluído e que não tinha intenção de recorrer ao 'lay-off', ressalvando, porém, que iria aguardar a evolução dos acontecimentos.

Duas semanas volvidas voltaram a analisar qual o caminho a seguir, quer para o cenário do regresso das competições quer para o cenário destas não serem retomadas, no qual se enquadra a baixa salarial aos futebolistas.

Um dos jogadores do plantel, o médio Manu Trigueros, já reconheceu se trata de "uma situação extraordinária" e que o plantel do Villarreal "está consciente de que deve ajudar o clube numa altura em que este precisa".

