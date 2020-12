Insólito: Jogo da Taça do Rei acabou à uma e meia da manhã

Estamos habituados a ver jogos do campeonato espanhol terminarem já bem perto da meia noite, mas aquilo que sucedeu na segunda ronda da Taça do Rei será algo praticamente inédito na história do futebol do país vizinho. É que o duelo entre o Marino e o Cornellà apenas acabou já bem perto da 1h30 da manhã (hora peninsular - menos uma hora em Tenerife), quando deveria ter terminado, quanto muito, perto das 23 horas. E não, não foi por causa de prolongamento ou de um desempate por penáltis interminável...





Em causa esteve um problema com a bagagem do conjunto catalão, onde estavam todos os materiais necessários para disputar o jogo (equipamentos, chuteiras, etc.) que obrigou a um atraso de duas horas e meia no arranque da partida. Os jogadores chegaram à hora prevista, mas a bagagem ficou em Barcelona, o que obrigou a Vueling, a companhia aérea encarregue da viagem, a solucionar a questão transportando a bagagem perdida num voo charter.Menos mal que todas estas peripécias não resultaram numa derrota para a turma catalã, que conseguiu sair de Tenerife com uma vitória por 1-0 e o apuramento para a próxima ronda da prova rainha do futebol espanhol.