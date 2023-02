Jogo da Taça do Rei sob investigação

Um jogo entre o Levante e o Huracán Melilla, referente à 2ª ronda da Taça de Espanha da época passada - terminou com goleada (8-0) da equipa valenciana -, está a ser investigado por suspeitas de viciação de resultados. Na origem do caso está uma denúncia anónima recebida por La Liga, que foi encaminhada para o departamento de Integridade Desportiva e Apostas da polícia espanhola e diz respeito a alegados lucros obtidos pelo clube do 5º escalão através da manipulação do resultado para apostas ilegais no jogo em causa. Um ex-futebolista do Huracán já foi ouvido por um juiz de instrução de Melilla, após ser detido na terça-feira, tendo depois saído em liberdade. Refira-se que o Levante, atualmente no 2º escalão, não está implicado no caso.