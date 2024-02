Jogo de infantis em Espanha termina com goleada... de 41-1: «Apita isto e acabamos aqui»

O duelo do último fim de semana entre o UD Gijón e o Luanco, da 2.ª divisão infantil das Astúrias, ficou marcado por um resultado que não se vê todos os dias e que até levou as duas equipas a quererem... deixar o relvado. O emblema da casa levou a melhor por 41-1 (!), num jogo em que, à medida que os golos iam entrando, a desmotivação ia tomando conta dos visitantes."Era um jogo que eu nem queria jogar. Fizemos rotação e jogaram todos os jogadores, mas eu nem queria ter jogado. Tentamos dar o que podemos aos miúdos, mas perder semana após semana desmoraliza-os", referiu o treinador do Luanco no final da partida, citado pela 'Marca'.Em apenas 40 minutos, o UD Gijón já tinha marcado 17 golos, e foi precisamente nessa altura que a equipa do Luanco decidiu pedir à equipa para não atacar mais de maneira a tentar não sofrer. A estratégia acabou por não resultar e este, não satisfeito, sugeriu mesmo que o árbitro apitasse para o final do encontro. "Apita isto e acabamos aqui", terá dito o técnico, citado pela mesma fonte. "Não, temos de jogar 80 minutos", respondeu o oficial.Alguns minutos mais tarde, e depois de mais oito golos, foi o capitão do UD Gijón a tentar convencer o árbitro a colocar um fim à goleada. "Pára isto. Não podemos fazer outra coisa, eles já nem querem ter a bola", referiu.A 'Marca' dá ainda conta do regulamento da Federação das Astúrias, onde resultados desta dimensão se registam sempre com uma diferença de 'apenas' cinco golos (6-1). Nesse sentido, e tendo em conta as regras, o Luanco leva neste momento 100 golos sofridos em 19 jogos, quando na verdade sofreu... 366.