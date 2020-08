Jogo entre Deportivo e Fuenlabrada adiado para sexta-feira

O jogo entre Deportivo Corunha e Fuenlabrada, da 2.ª liga espanhola, que deveria disputar-se na quarta-feira, depois de ter sido adiado devido a casos positivos de covid-19, vai realizar-se na sexta-feira, anunciou esta terça-feira a Liga.

A Liga Espanhola de Futebol indicou, na conta oficial no Twitter, que o desafio da última jornada do segundo escalão vai disputar-se na sexta-feira, pelas 19h00 (hora de Lisboa).

As duas equipas e a 'La Liga' chegaram a acordo para adiar, pela segunda vez, o encontro suspenso em 20 de julho, embora essa concordância tenha sido sujeita à aprovação do Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O Fuenlabrada tinha manifestado disponibilidade para disputar o jogo em falta a partir de 2 de agosto, com os jogadores que tiver disponíveis.

Na semana passada, a RFEF abriu um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita à Corunha.

O organismo informou que recebeu "denúncias de vários clubes da II Liga espanhola, face à situação ocorrida antes da partida entre o Fuenlabrada e o Deportivo", que foi adiada, devido aos vários casos de covid-19 entre o corpo técnico e jogadores dos madrilenos.

O apuramento estava em suspenso devido aos 28 casos positivos de covid-19 no Fuenlabrada e à indefinição da última equipa, de um total de quatro, nos 'play-offs', pelo facto de a derradeira jornada da segunda divisão não ter ficado completa.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada, oitavo colocado, ainda pode chegar ao sexto lugar e, assim, disputar os 'play-offs' de subida ao principal escalão.