Jogos de dois em dois dias e cinco substituições: a insólita proposta vinda de Espanha

Com os dias a passarem e a margem a ficar reduzida para a disputa do que falta nos campeonatos europeus, de Espanha chega-nos uma inusitada proposta por parte do presidente do Villarreal. Defensor de que a Liga deve ser disputada até final, Fernando Roig atirou para cima da mesa uma possibilidade de reduzir o impacto dos jogos nos jogadores graças a uma ligeira troca no regulamento.





"Creio que não se deve suspender a Liga. Se tivermos jogos a cada 48 horas podemos consegui-lo, permitindo cinco substituições em cada jogo pela saúde dos jogadores. Além disso, temos plantéis de 25 jogadores, o que torna esta possível esta opção, pois dá para fazer rotação e aligeirar o esforço. Creio que é importante que a Liga seja acabada e que seria bom procurar a melhor forma de o conseguir. E em relação ao próximo ano, se tivermos de jogar no Natal, jogaremos! O mais importante é que todos devemos fazer um esforço para poder recolocar a máquina a mexer", explicou o líder do submarino amarelo.Na mesma declaração, Roig assegurou que o clube não irá avançar para o chamado ERTE. "Temos de chegar a acordo. Se houver algum problema económico aqueles que têm dinheiro devem solucioná-lo. Da minha parte já decidi que não fazer nenhum corte", garantiu.