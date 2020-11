Joleon Lescott contratado pelo Racing Murcia para jogar um jogo

çRetirou-se em 2017, mas agora comprometeu-se a voltar a calçar as botas... por um jogo. Aos 38 anos, Joleon Lescott é reforço do Murcia, clube da 2ª divisão B espanhola, para o confronto com o Levante, a 16 de dezembro, para a Taça do Rei. O anúncio da contratação foi feito através das redes sociais, sem especificar se o central inglês de 38 anos, duas vezes campeão da Premier League com a camisola do Manchester City e com 26 internacionalizações, poderá prolongar a ligação.

No comunicado publicado no seu site, o clube liderado por Morris Pagniello, anunciou que "esta primeira e histórica contratação permite que o projeto do Racing Murcia seja conhecido internacionalmente e dê relevância a um plantel praticamente constituído por jogadores da cidade de Múrcia e da região". E deixou uma promessa. "Nos próximos dias, o clube anunciará outros craques e profissionais que ajudarão a equipa a atingir seus objetivos, tanto no campeonato como na Taça do Rei." E em cima da mesa estão os nomes do camaronês Eto’o e do italiano Cassano. "Temos vários investidores no México e nos Emirados que podem compensar financeiramente a operação", adiantou o presidente do Murcia à ‘Marca’.