Jordi Alba retira-se da seleção espanhola: jogador já informou selecionador e federação

Aos 34 anos, Jordi Alba decide deixar a seleção espanhola e já informou o selecionador Luis de la Fuente e a Federação Espanhola de Futebol da sua decisão há algumas semanas, de acordo com o que escreve a imprensa espanhola.O lateral-esquerdo considera que terminou um ciclo na La Roja e que, após rumar ao Inter Miami, o melhor é sair, até porque os jogos da MLS não param durante os compromissos das seleções. Nesse sentido, continuar a representar a seleção espanhola significaria que Alba ia perder três jogos do clube norte-americano em cada paragem para os encontros das equipas nacionais.Jordi Alba atuou pela seleção espanhola nos últimos 12 anos, período no qual fez 93 jogos e marcou nove golos. O defesa fez parte das equipas que conquistaram o Euro'2012 e ainda a Liga das Nações, em 2022. Para além do Europeu de há 11 anos, Alba esteve ainda nas fases finais dos Europeus de 2016 e 2020, nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022 e ainda na Taça das Confederações de 2013.