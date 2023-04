Jordi Alba vai auferir 36 (!) milhões de euros no último ano de contrato com o Barcelona

Jordi Alba vai auferir 36 milhões de euros brutos no último ano de contrato com o Barcelona, referente à temporada 2023/24, segundo adianta a rádio Cadena Cope. O lateral espanhol já garantiu que quer cumprir o contrato até ao fim mas os catalães pretendem também chegar a acordo com um dos nomes grandes da história recente do clube para baixar o vencimento, isto num período em que é sabido que a massa salarial terá de ser reduzida.Segundo a mesma fonte, Alba, de 34 anos, embolsaria, desta forma, 17 milhões 'limpos' referentes a salários na próxima época.O internacional espanhol está desde 2012 com a camisola blaugrana. Esta época soma 26 jogos realizados e a utilização na equipa tem sido cada vez menor.