Jordi Cruyff: «Cristiano Ronaldo era o homem que segurava os guarda-chuvas no Real Madrid»

Jordi Cruyff, treinador do Chongqing Dangdai Lifan, na China, considerou numa entrevista ao jornal catalão 'Sport' que a partida de Cristiano Ronaldo do Real Madrid tem de ser um aviso para o Barcelona."Quando se analisa o Real Madrid vemos que o Cristiano Ronaldo era o homem que segurava os guarda-chuvas. Quando chovia, ninguém se molhava. Agora não há guarda-chuvas. Estas equipas precisam de um fora-de-série e o Messi desempenha esse papel no Barcelona há anos. É o maior", considerou o técnico holandês, de 44 anos.Será que o Barcelona devia começar a preparar a saída de Messi? "Para já não, porque continua a ter um desempenho fenomenal. Mas o dia em que Messi não estiver será difícil, por isso é preciso rezar para que jogue até que as pernas não aguentem. O que aconteceu no Real Madrid é um aviso para o Barcelona. Os jogadores do Real Madrid continuam a ser excelentes mas no futebol precisas de um jogador que, quando estás a perder por 2-0, te faz acreditar que podes ganhar", frisou ainda o filho de Johan Cruyff.