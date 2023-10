Jorge Casado recorda Mourinho: «Para ele não havia mais velhos e mais novos...»

Jorge Casado tem 34 anos e alinha no modesto CF Rayo Majadahonda. Mas já foi um dos mais destacados elementos da 'cantera' do Real Madrid. Aos microfones do PodCast 'Offsiders', o jogador relembrou com saudade a passagem de José Mourinho pelo emblema merengue e a forma como rapidamente deixou bem claro que no seu plantel todos tinham a mesma relevância.

"É verdade que o Mourinho foi incrível com a cantera.Tratou-nos de forma maravilhosa. Nas duas primeiras noites em Los Angeles, no estágio de na pré temporada, os mais novos ficavam à porta de hotel, antes de dormir. Os restantes companheiros estavam as jogar às cartas e a passar tempo na cafetaria", iniciou.

"Ele veio ter connosco, contou umas histórias do Chelsea e do Inter... E perguntou porque é que não estávamos junto aos outros. Explicámos que eles eram mais velhos e estávamos com alguma vergonha. E ele foi muito claro. Disse que ali não haviam mais velhos e mais novos e queria todos sempre juntos. Foi algo muito marcante", rematou.