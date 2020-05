Jorge Molina investigado

Jorge Molina, avançado de 38 anos do Getafe, está a ser investigado devido à alegada participação na manipulação do resultado (2-2) do jogo com o Villarreal, a contar para a última jornada da liga 2018/19. A polícia quer aceder aos dados do telemóvel do atacante após o nome dele ter surgido numa conversa de Carlos Aranda, um dos implicados no caso Oikos.

Num diálogo com um tal de ‘Esteban’ (identidade não descoberta), Aranda pede-lhe que fale com Molina para aferir se "o jogo está feito". Depois de falar com Molina, ‘Esteban’ diz a Aranda que o Villarreal vai perder o jogo. "O Molina está a par do assunto e não quer problemas, está feito! Vai receber 1,8 M€!"





O Getafe e o Villarreal negam estar implicados no caso Oikos, enquanto a liga vai abrir um novo processo de investigação.