José Enrique e o tratamento contra o cancro: «Deixei de conseguir chorar»

José Enrique voltou a Espanha para continuar o processo de recuperação à cirurgia ao cancro no cérebro a que foi sujeito em Paris . O ex-jogador revelou à 'Marca' que, devido à operação a que foi sujeito, perdeu a capacidade de chorar."Foi uma operação de risco elevada. Expus-me a um tratamento novo para estes casos, a protonterapia, e, em consequência disso, já não consigo chorar, porque não gero lágrimas", confessou o espanhol.José Enrique acrescentou ainda que desde que se descobriu a sua situação e, apesar de tudo o que viveu nos últimos tempos, aprendeu a ver a vida de outra forma. "Estava reunido com o treinador do Brighton e comecei a ver luzes e luzes. Senti que algo se passava e, quando me deram a notícia, caiu-me tudo. Depois de algo assim, aprendes a valorizar as coisas. Durante o tratamento, por exemplo, surpreendi-me pelo quão positivo consegui estar, mesmo tendo dias maus. O apoio dos meus e dos que me querem bem foi fundamental", contou Enrique.O ex-lateral do Liverpool não deixou totalmente o futebol, uma vez que, depois da paragem forçada na carreira, se juntou ao irmão na agência de representação de futebolistas, quando os tratamentos não o impediam. É o próprio José Enrique que conta o que o faz querer continuar ligado ao desporto-rei. "Gosto muito de conversar com futebolistas. Já ajudava jovens quando estava no Liverpool, como Sterling, por exemplo. Tento sempre tranquilizá-los quando jogam e tento ser o mais sincero possível com eles", reiterou.