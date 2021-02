José Gomes antecipa uma “final” na Taça do Rei

O Almería, orientado por José Gomes, recebe hoje o Sevilha, de Julen Lopetegui, para os ‘quartos’ da Taça do Rei. Na antevisão, o treinador português elogiou o adversário e também recorreu à ironia. “Pelo estilo de jogo... o Almería é o Sevilha da 2ª Divisão. É uma final antecipada [risos]. Estão na luta pelos lugares cimeiros e têm feito jogos de muita qualidade. Não digo isto só porque é o nosso adversário. Estamos a falar de uma equipa muito completa que se destaca pela sua organização coletiva”, salientou José Gomes, que ainda recordou a passagem de Julen Lopetegui pelo FC Porto: “É a equipa que joga melhor. O treinador esteve no FC Porto e todos ficámos com uma boa imagem dele. É sério e trabalhador.”

O técnico do Sevilha devolveu as palavras simpáticas: “É a melhor equipa da 2ª Divisão, sem dúvida. Podiam competir em La Liga, sem problemas”. No entanto, Lopetegui confirmou que o argentino Acuña, ex-Sporting, não vai a jogo. “Tem uma lesão muscular grave. Vai parar por uns tempos”, assinalou. * l.m.