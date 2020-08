José Gomes assume frustração permanência na segunda divisão espanhola

O treinador do Almería, o português José Gomes, assumiu este domingo a frustração com o afastamento dos play-offs de subida à Liga espanhola, assegurando a robustez do projeto.

O Almería, agora treinado por José Gomes, que sucedeu a Mário Silva, perdeu hoje por 2-1 na receção ao Girona, na segunda mão das meias-finais desta fase, depois de ter sido derrotado por 1-0 no primeiro encontro. O antigo treinador do Marítimo assumiu a tristeza e que, apesar deste desfecho, vai continuar vinculado a "este projeto", ao qual chegou há 20 dias.

"Quando estou na 1.ª Liga portuguesa a preparar um projeto para lutar pela Liga Europa e venho para Almeria, faço-o porque conheço as pessoas que o apoiam e que este projeto vai fazer deste um clube maior. As ideias deste projeto seguem o que a direção e os adeptos querem e eu assinei por ele", referiu José Gomes.

O Almería tinha terminado a fase regular do campeonato no quarto lugar, à frente do Girona, quinto, que vai defrontar na final dos 'play-offs' Elche ou Saragoça, que hoje jogam a segunda mão, depois do nulo (0-0) na primeira mão.

O vencedor dos play-offs garante a promoção à Liga espanhola, juntamente com Huesca e Cádiz, que asseguraram automaticamente um lugar no principal escalão, depois de terem terminado nos dois primeiros lugares da 2.ª Liga.