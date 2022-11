José Gomes demite-se do cargo de treinador do Ponferradina

José Gomes apresentou esta sábado a demissão do cargo de treinador dos espanhóis do Ponferradina, após o empate da formação da 2.ª Liga espanhola na receção ao Real Oviedo. O técnico português comunicou decisão na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro."Falei com o presidente depois do jogo e disse-lhe que chegou o momento de procurar outro treinador que esteja melhor, que tenha mais sorte ou outra proposta de jogo. Levo este clube no coração e penso que é o que devo fazer neste momento. Serei mais um adepto do Ponferradina onde quer que esteja", frisou o treinador, de 52 anos, que é o primeiro a deixar o cargo esta época na competição.O Ponferradina já reagiu à demissão em comunicado elogiando a atitude do técnico. "É um gesto que o homenageia e sublinha a atitude exemplar que tem mantido nos últimos meses. La Deportiva deseja-lhe tudo de bom, tanto pessoal quanto profissionalmente", pode ler-se.José Gomes deixa o Ponferradina ao cabo de 16 jogos - 15 no campeonato e um na Taça do Rei - e no 17.º lugar da 2.ª Liga espanhola.