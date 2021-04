José Gomes no adeus ao Almería: «Gostava de ter tentado a subida de divisão até ao final»

José Gomes deixou o Almería. O técnico português não resistiu aos maus resultados do 3.º classificado da 2.ª Liga espanhola – somou sete pontos nos últimos oito jogos e uma sequência de quatro jogos seguidos sem conhecer o sabor da vitória – e a direção do clube rojiblanco avançou para o despedimento. O treinador deixou uma carta de despedida em que lamenta a saída e deixa a certeza de que podia ter alcançado o objetivo da subida.





"Quero agradecer às pessoas de Almería o apreço e a ajuda que me deram para que o clube seja elogiado por tanta gente. Se há algo com que me sinto especialmente satisfeito foi ter podido potenciar os jogadores mais jovens e, sobretudo, ver a união de um grupo de homens que ainda não disseram a sua última palavra. Sentia-me com forças e com confiança para podermos chegar juntos ao objetivo final, sei que podíamos conseguir. Ainda acredito", explicou o treinador português."Depois do líder, esta é a equipa que mais golos faz neste campeonato e muitos consideram que é a que melhor 'trata' a bola. Por isto e por muitos motivos sei que é perfeitamente capaz de estar na categoria máxima do futebol espanhol na próxima temporada", acrescentou."Só dois jogos separam a equipa da meta da subidas e não é descabido pensar que é um objetivo perfeitamente alcançável. Gostava de o ter tentado até ao final, mas o futebol é assim e aceito com respeito a decisão tomada pelo clube. Vou com o coração cheio de experiências bonitas e muito carinho pela cidade de Almería, que levarei sempre comigo. Foi um autêntico prazer viver e conhecer por dentro o futebol deste país", escreveu.