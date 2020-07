José Sá apontado à baliza do Atlético Madrid

Com Antonio Adán de saída, aparentemente para reforçar a baliza do Sporting, o Atlético Madrid está no mercado em busca de um novo guarda-redes para fazer 'sombra' a Jan Oblak e segundo o jornal 'AS' um dos alvos é José Sá, atualmente vinculado ao Olympiacos (até 2023). Para lá do português, de 27 anos, estão também na lista colchonera Marko Dmitrovic, do Eibar, e ainda Roberto Jiménez, do West Ham.





Segundo escreve o 'AS', o português é visto no Wanda Metropolitano como um nome que pode render ainda por vários anos, tendo do seu lado o facto de ser representado por Jorge Mendes, um empresário que conta com uma boa relação com os responsáveis colchoneros. O único ponto 'negativo' de acordo com o jornal espanhol é o facto de atuar no estrangeiro e não conhecer a realidade da Liga espanhola, algo que Andrea Berta, diretor desportivo do clube, entende ser importante.Nesse sentido, os outros dois nomes podem ter vantagem. O ex-benfiquista Roberto é um velho conhecido, já que foi formado no clube e por lá passou em outros dois períodos, ao passo que Dmitrovic vem de uma boa temporada no Eibar, joga em Espanha desde 2015 e tem vínculo com o clube basco apenas por mais uma temporada, tal como o guardião do West Ham. Restará apenas saber se algum dos três estará disposto a ficar na sombra de Oblak, que muito dificilmente perderá a titularidade no emblema madrileno.