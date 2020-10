Jota elege "Ronaldo do Manchester United" como ídolo na apresentação no Valladolid

O jovem futebolista português Jota, emprestado esta temporada pelo Benfica ao Valladolid, foi esta quarta-feira apresentado em Espanha, tendo escolhido Cristiano Ronaldo, dos tempos do Manchester United, como ídolo.

"Escolho o Cristiano Ronaldo do Manchester United, porque, entretanto, mudou o seu estilo de jogo", lançou o internacional sub-21, durante a apresentação na nova equipa, admitindo que desde pequeno que segue de perto o capitão da seleção portuguesa.

O extremo de 21 anos, que vai envergar a camisola número 40, afirmou que quer "estar no máximo nível" para ajudar o Valladolid a chegar "o mais alto possível" nesta temporada, com o clube espanhol a ter como principal objetivo a manutenção no principal escalão do futebol espanhol.

Questionado sobre o diferente percurso que está a seguir, quando comparado com o seu ex-colega no Benfica João Félix, contratado no arranque da temporada passada pelo Atlético Madrid por 126 milhões de euros, Jota evitou as comparações.

"Ele tem o seu caminho, e eu o meu, e cada um procura a sua vida", lançou Jota, deixando votos para que Félix tenha "muitos êxitos" na sua carreira desportiva.

O extremo disse ainda que está apenas focado no presente e que não sabe o que poderá acontecer no final da temporada, quando terminar o empréstimo das águias ao emblema espanhol.

Por seu turno, Miguel Ángel Gómez, diretor desportivo do Real Valladolid, assinalou que Jota é "um jogador criativo", que mostrou qualidades no Benfica, "com um bom passe e bom nas bolas paradas", e assegurou que o jovem português chegou ao Valladolid "com vontade de ajudar".