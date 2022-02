Jovem árbitro agredido durante jogo em Espanha: «Pensei em não voltar a apitar, não compensa»

Um episódio lamentável chega de Espanha, mais precisamente de Maiorca, onde Joan Miquel Reus, árbitro de 21 anos, foi agredido por um jogador quando se disputava o Xilvar B-Son Ferrer a contar para a Terceira Regional das Baleares. Devido à agressão de um futebolista da equipa visitante, que lhe perfurou um tímpano, o jovem teve de fazer tratamento e pode ainda ter de passar por uma cirurgia dentro de poucos meses.O árbitro garantiu que os dirigentes dos dois clubes se preocuparam de imediato com ele, tendo ainda sentido o apoio de todas as classes. Depois do jogo, Joan Miquel Reus apresentou na polícia um relatório do Hospital Inca, onde esteve, tendo acabado por se dirigir a outra unidade hospital, Son Espases, devido ao sangue que tinha.Este incidente fá-lo equacionar deixar de arbitrar jogos de futebol. "Ao estar sozinho no balneário à espera da Guarda Civil pensei em não voltar a apitar, não compensa. Como tenho estado emocionalmente melhor pensei que isto não me iria afetar", começou por referir ao jornal 'Última Hora'."Os insultos estão em todos os campos e até nos jogos das crianças. Notificamos o delegado de campo quando ouvimos algumas coisas, mas se suspendermos todos os jogos quando houver insultos, nenhum vai terminar [em campo]", lamentou Joan Miquel Reus.