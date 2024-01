Jovem de 15 anos morre após sentir-se mal durante treino em Valladolid

Espanha está de luto pela morte de Sebas, um jovem de 15 anos que perdeu a vida esta quarta-feira depois de se sentir mal num treino da sua equipa, o Club Deportivo Zaratán, em Valladolid.Segundo a 'Marca', o rapaz sentiu-se enjoado durante a sessão de trabalho e avisou de imediato os responsáveis do clube, tendo sido assistido ainda no relvado. Nessa altura, os médios julgaram tratar-se apenas de uma indisposição.Pouco depois, Sebas começou a ficar com tonturas e acabou por ser transportado para a unidade hospitalar mais próxima, onde não resistiu."Não há palavras para descrever o quão difícil isto pode ser. Estamos desolados com a morte do nosso jogador Sebas, que lamentavelmente perdeu a vida ontem. O Club Deportivo Zaratán transmite os mais sinceros sentimentos a toda a família e amigos. Descansa em paz, Sebas", pode ler-se no comunicado do clube nas redes sociais.