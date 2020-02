Jovic: «Às vezes vou ao YouTube, vejo vídeos meus e pergunto-me: ‘O que se passa comigo?’»

Luka Jovic não tem dúvidas de que o seu desempenho no Real Madrid está abaixo das suas capacidades e qualidades. Em entrevista a um canal sérvio no Youtube, o antigo avançado do Benfica fez um balanço do que tem sido a sua temporada até ao momento ao serviço dos merengues, comentou a pressão que sente diariamente e como lida com a opinião das pessoas e da comunicação social.





"Sinceramente não me incomoda [os comentários das pessoas e comunicação social]. As coisas que se escrevem são idiotices. O mais importante é que as pessoas que me conhecem a mim à minha noiva sabem a verdade. Não me interessa a opinião dos invejosos. Mas claro, quando abro o meu Instagram, a primeira coisa que eu vejo são notícias sobre a minha vida privada e não o facto de eu ser um jogador do Real Madrid. Sérvia devia estar orgulhosa por ter um jogador no Real Madrid."Vou ser sincero. Não estou contente com a minha temporada, pelo menos até agora. Primeiro, porque sei que posso melhorar. Às vezes vou ao YouTube e vejo vídeos dos meus jogos na última temporada e pergunto-me: ‘O quê que se passa comigo?’, mas todos sabemos que o Real Madrid é um grande clube e que é muito difícil um jogador experiente adaptar-se, quanto mais para um jovem de 21 anos por quem pagaram 60 milhões de euros. A pressão é muito grande. Tenho lutado, mas por agora sem êxito. Espero que a minha situação mude", concluiu.