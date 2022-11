Jovic e as dificuldades no Real Madrid: «Estava lá... Benzema»

Jovic, que os portugueses conhecem devido à passagem pelo Benfica, foi contratado pelo Real Madrid em 2019, passando três temporada sem conseguir 'explodir'. O sérvio sempre mostrou qualidade na hora de rematar à baliza, mas a profusão de craques presentes no plantel merengue, assim como a intensa pressão que se sente no emblema espanhol, fizeram com que tivesse dificuldades extra.

Aos microfoens do canal sérvio 'ATV', o avançado relembrou um... 'detalhe' que também o impediu de brilhar mais.

"Eu estava bem. Foi uma grande experiência para mim e sinto-me honrado por ter feito parte do maior clube do mundo. Acho que fui muito cedo para o Real Madrid. No momento em que cheguei estava lá o Karim Benzema, que explodiu estes anos e que ganhou merecidamente a Bola de Ouro. Tive azar no princípio. Primeiro foi o coronavírus e depois algumas lesões. Mas sem dúvida que foi uma grande experiência para mim", resumiu.

E quem são os destaques dessa equipa de estrelas por onde passou? Resposta na ponta da língua e com um rasgado elogio a um croata mágico: "Não gostaria de destacar ninguém pelas suas qualidades de jogo, mas o Benzema marcou-me. E também Luka Modric, que sempre esteve ali para me ajudar. Ele é um dos melhores jogadores da história do Real Madrid."