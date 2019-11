Jovic: «Há muito que esperava pelo golo, estava sob grande pressão»

Luka Jovic começa a dar sinais de justificar a transferência milionária protagonizada no último verão, quando trocou o Eintracht Frankfurt pelo Real Madrid por 60 milhões de euros. O avançado sérvio, de 21 anos, apontou o primeiro golo com a camisola merengue na goleada ao Leganés (5-0), depois de ter entrado para o lugar de Karim Benzema ao minuto 70. Em declarações à imprensa sérvia esta sexta-feira, Jovic reconheceu que a estreia a marcar "aliviou a pressão".





"Não estava fácil, há muito que esperava pelo golo. Estava sob grande pressão mas tinha consciência da minha qualidade e sabia que era uma questão de tempo", garantiu o ex-Benfica ao jornal 'Sportski Zurnal'. "Motivava-me acima de tudo o desejo de mostrar aos dirigentes do maior clube do Mundo que não se tinham enganado a ir-me buscar, assim como o apoio das pessoas mais próximas, que estavam comigo todos os dias", frisou o ponta-de-lança."Foi um período difícil para mim e para a minha carreira. Ainda que nunca tenha duvidado da minha qualidade, tal como os meus companheiros e treinadores, o público era muito duro e não foi agradável algumas coisas que foram escritas. Espero que comecem a confiar mais em mim", referiu. "Foi uma estreia, espero que com os meus golos no futuro consiga ajudar o Real Madrid a cumprir todos os objetivos", elogiando o treinador dos merengues. "Zidane dizia-me que o golo chegaria quando fosse o seu momento. Estou muito feliz pelo apoio, estamos muito unidos e só nos interessa uma coisa: a vitória do Real Madrid", declarou.