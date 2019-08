Julen Lopetegui: «A pré-temporada foi positiva em todos os sentidos»

A pré-temporada do Sevilha chegou ao fim e Julen Lopetegui, técnico do emblema de Andaluz, fez um balanço "positivo" daquele que foi cerca de um mês e meio de trabalho com a sua nova equipa, depois de ter deixado o Real Madrid em outubro de 2018."Cumprimos os objetivos que traçamos, que era dar muitos minutos a todos os jogadores. Não tivemos lesões, Reguillón e Kjaer registaram grandes recuperações e estamos muito satisfeitos", afirmou o técnico espanhol.Uma derrota (1-2) frente ao Granada e um empate (1-1) ante o Extremadura, não alarmam o antigo técnico portista que aponta já para a primeira jornada da La Liga, frente ao Espanhol."Sofremos golos nos últimos minutos e isso servirá para fazer-nos crescer. A pré-temporada foi positiva em todos os sentidos, sobretudo pela carga de minutos e pela intensidade que incutimos na equipa. Penso que todos vão chegar preparados para a primeira partida, que é muito importante. Estamos ansiosos para que comece o campeonato. Vamos preparar a partida ante o Espanhol com muita vontade de vencer", concluiu.