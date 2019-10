Julen Lopetegui: «Gostei da prestação de toda a equipa»

O Sevilha recebeu e venceu (2-0) o Getafe, em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato espanhol de futebol, num jogo que Julen Lopetegui, treinador dos andaluzes aproveitou para dedicar o triunfo ao presidente do clube, José Castro Carmona, que perdeu o pai durante a semana."Foi um grande jogo da nossa parte. Gostei da prestação de toda a equipa. Quero dedicar o triunfo ao presidente, que perdeu o seu pai e quero mandar as minha condolências, carinho e uma dedicatória para ele", afirmou o antigo treinador do FC Porto no final do encontro.Quanto à partida em si, Lopetegui revelou estar satisfeito pela prestação da partida frente ao Getafe, assumindo, assim, o 5.º lugar da tabela classificativa, a um ponto do Granada (20) , que é o líder."Trata-se de uma equipa com bons jogadores. Era uma partida com dois plantéis muito equilibrados. É um rival complicado. Foi difícil mas a equipa insistiu, continuou a confiar naquilo em que acreditamos, sabendo que mesmo com trabalho às vezes o prémio não chega. Hoje, felizmente tivemos um prémio justo, com três pontos", finalizou.