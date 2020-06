Julen Lopetegui rejeita favoritismo para o dérbi com o Bétis

Julen Lopetegui, treinador do Sevilha de Rony Lopes, descarta que a sua equipa seja favorita para o dérbi da Andaluzia frente ao Bétis, de William Carvalho, esta quinta-feira. Neste que vai ser o primeiro jogo da La Liga (referente à ronda 28), depois da interrupção devido à pandemia de coronavírus, o ex-técnico do FC Porto considera que as posições na tabela classificativa pouco interferem neste tipo de encontros. Recorde-se que o Sevilha é 3.º, enquanto o Bétis é 12.º.





"Isso dos favoritos é algo que os jornalistas realmente gostam, mas num dérbi não há favoritos ou rankings, existem apenas duas equipas com paixão, porque o Bétis é realmente uma boa equipa. Têm muita velocidade, jogadores completos e vários recursos. É uma grande equipa, por isso temos o maior respeito, mas também entusiasmo, porque é um ótimo jogo para se vencer, porque é contra uma grande equipa", salientou em conferência de imprensa.Mas, Lopetegui também abordou as dificuldades que a sua equipa, assim como as restantes, vai ter de enfrentar para terminar o campeonato em tão pouco tempo."Não nos podemos surpreender com o contexto que vamos encontrar. Não haverá tempo para treinar, teremos apenas pré-jogo, jogo e pós-jogo, nada mais, e devemos estar preparados", explicou.