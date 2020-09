Kevin Rodrigues emprestado pela Real Sociedad ao Eibar

O internacional português Kevin Rodrigues, jogador dos quadros da Real Sociedad, da Liga espanhola de futebol, vai jogar uma época pelo Eibar, também do campeonato principal de Espanha.

O anúncio foi feito, este sábado, na página oficial da Real Sociedad que não adianta mais pormenores além do período da cedência do defesa lateral, que vai até 30 de junho do próximo ano.

Na última época, o lateral já jogou emprestado, ao Léganes, por quem disputou 27 jogos.

No Eibar vai encontrar outros dois portugueses, Rafa Soares e Paulo Oliveira, que foi titular na defesa contra o Celta, no arranque do campeonato.