At. Madrid confirma Kieran Trippier como reforço

| Acuerdo con el @Spurs_ES para el traspaso de @trippier2.



El internacional inglés ha firmado su contrato para las 3 próximas temporadas



¡Bienvenido a la familia atlética! ?

https://t.co/ToPG7Tb7JC #BienvenidoTrippier #AúpaAtleti pic.twitter.com/mpgTuXAeq1 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2019

Kieran Trippier já é jogador do At. Madrid. A contratação do lateral-direito foi oficializada esta quarta-feira e o Tottenham vai receber entre 25 e 30 milhões de euros, segundo o 'Mundo Deportivo'. De acordo com o comunicado do clube, o internacional inglês assinou por três temporadas.Com mais este reforço, os colchoneros já gastaram mais de 200 milhões de euros. Recorde-se que neste defeso os espanhóis atacaram o mercado português em força, destacando-se a contratação de João Félix ao Benfica por 126 milhões de euros. Felipe e Herrera, ex-FC Porto, também se juntaram recentemente ao clube.