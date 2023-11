Kings League: Nolito junta-se à louca liga de Gerard Piqué

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nolito, que já passou pelo Benfica, é o mais recente reforço da Kings League, o mediático campeonato criado por Gerard Piqué e que tem acolhido grandes estrelas do futebol mundial.

O espanhol vai alinhar ao serviço do 'Los Troncos', clube que já contou no seu plantel com Carles Planas, Joan Verdú, Joaquín e Djibril Cissé. A estreia está agendada para o próximo domingo, em jogo da Kings Cup.