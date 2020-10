Koeman irritado depois da derrota no clássico: «Só há VAR contra o Barça»

Ronald Koeman mostrou-se este sábado muito irritado com a arbitragem do clássico, que o Barcelona perdeu, por 2-1, com o Real Madrid. Na mira do técnico holandês está o penálti marcado por Sergio Ramos, que deu o triunfo aos merengues.





"Jogámos e criámos oportunidades. Na segunda parte também estivemos bem. É difícil entender, não merecíamos perder o jogo. Não entendi algumas decisões do árbitro. A decisão teve influência no resultado; até ao penálti estávamos bem", lamentou.Sobre o penálti, continuou: "Teve muita influência. Não entendo o VAR, creio que só há VAR quando é contra o Barcelona. Estes agarrões na área acontecem sempre. Já disputámos cinco jogos e nem uma [decisão do VAR] nos beneficiou. Os cartões com o Getafe... Não merecíamos perder assim."Koeman falou com o árbitro e depois contou a conversa. "'Para ti é penálti? Ok, para mim não é'. Foi o que disse ao árbitro. Disse-lhe que esperava que um dia me pudessem explicar como funciona o VAR em Espanha. Estamos com cinco jornadas e o VAR só entra contra o Barça. Nunca a favor. Nem no penálti de Messi em Sevilha, nem nos cartões vermelhos com o Getafe. Perguntei-lhe por que só há VAR contra o Barça."